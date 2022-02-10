Житель Мегиона выпил пиво и решился украсть деньги у коллеги по работе Фото: ОМВД России по Мегиону

В полицию Мегиона обратился местный житель с заявлением о том, что кто-то, находясь в подвальном помещении жилого дома, открыл металлический ящик и украл 40 тысяч рублей.

Полицейские быстро нашли и задержали подозреваемого в краже, им оказался 27-летний мужчина, который сразу во всём сознался и рассказал, что в ночь с 5 по 6 февраля пил пиво, а в какой-то момент в голове появилась мысль украсть деньги своего коллеги, который часто оставлял в своем шкафчике наличные.

Мужчина на такси приехал на нужный адрес, зашел в подвал и направился в раздевалку, где забрал деньги из шкафчика коллеги по работе, после этого отправился на том же такси обратно в кафе пить пиво. Чужие деньги он решил потратить на алкоголь и собственные нужды, а также собирался вернуть долг своему знакомому.

Возбуждено уголовное дело.