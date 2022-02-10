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Здоровье10 февраля 2022 11:55

Сургутский район - лидер по ревакцинации от коронавируса в ХМАО

На сегодня от ковида привились больше 60 тысяч жителей Сургутского района
Виктория Терина
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Сургутский район - лидер по ревакцинации от коронавируса в ХМАО Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Сургутский район - лидер по ревакцинации от коронавируса в ХМАО Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Сургутский район - лидер по ревакцинации в округе. Об этом сообщили в администрации района. На сегодня от ковида привились более 60 тысяч жителей Сургутского района. Прививочная кампания позволила повысить показатели, которые приближают жителей к коллективному иммунитету от COVID-19.

– Вакцинация – единственный на данный момент способ противостоять болезни. Да, прививка не панацея, но она позволяет перенести болезнь легче, без страшных осложнений. Ревакцинация позволяет вывести иммунитет человека на такой уровень, что организм противостоит омикрону, – рассказал начальник службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения администрации Сургутского района Александр Матросов.

По информации профильного ведомства, ревакцинацию прошли уже 21 123 жителя Сургутского района. Это первое место по количеству ревакцинировавшихся взрослых граждан среди муниципалитетов Югры.