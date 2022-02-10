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Происшествия10 февраля 2022 10:49

Пенсионерка из Ханты-Мансийска отдала мошенникам 2 миллиона рублей

Женщина поверила полицейскому, которым оказался аферист
Виктория Терина
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Пенсионерка из Ханты-Мансийска отдала мошенникам 2 миллиона рублей

Пенсионерка из Ханты-Мансийска отдала мошенникам 2 миллиона рублей

Фото: Татьяна Коркина

В полицию Ханты-Мансийска с заявлением о мошенничестве обратилась 73-летняя жительница города и рассказала, что ей позвонил мужчина и, представившись сотрудником полиции, предложил перевести свои накопления на «страховой банковский счет».

По его словам, такая операция необходима для безопасности её счёта. Мошенник назвал пенсионерке не только свои имя, фамилию и отчество, но и номер нагрудного знака. Именно эта информация убедила женщину в правдивости информации. Югорчанка не задумываясь перевела все свои сбережения в размере 2 миллионов рублей на банковский счет, указанный мошенником.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".

Полицейские Ханты-Мансийска напоминают, что сотрудники внутренних дел не убеждают людей совершать банковских операции.