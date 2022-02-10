Из аэропорта Нижневартовска могут появиться рейсы в Турцию и Египет Фото: Юлия Кучеренко

Из аэропорта Нижневартовска могут появиться рейсы в курортные города Турции и Египта. Об этом сообщил генеральный директор АО «Нижневартовскавиа» Олег Метелица.

- У нас согласованы шесть рейсов трех авиакомпаний в неделю - в Турцию, город Анталья. Как только мы получим разрешение, я думаю могут быть рейсы и на Египет, также полетят рейсы в Среднюю Азию. Мы очень надеемся, что разрешение на международные полёты мы получим, - рассказал Олег Метелица.

Решение о закрытии всех международных рейсов раньше принято когда началось распространение коронавируса. А возобновление полетов в другие страны из региональных аэропортов происходит только по разрешению Оперативного штаба.

Сейчас в Югре международные рейсы выполняются пока только из Сургута. В сентябре 2021 года губернатор Югры Наталья Комарова поручила профильным ведомствам принять решения, необходимые для того, чтобы открыть границы через международные аэропорты Нижневартовска и Ханты-Мансийска.