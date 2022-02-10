В Сургуте столкнулись две иномарки: пострадал один человек Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургуте, 38-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео», нарушил ПДД и повернул налево там, где это запрещено. Из-за этого произошло столкновение с автомобилем «Ниссан», за рулем которого находилась 25-летняя девушка. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, а водитель Ниссана обратилась самостоятельно в больницу.

ГИБДД Югры призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей части, а также избегать резких ускорений, торможений и перестроений.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре молодой парень на «Инфинити» спровоцировал ДТП, в котором погиб человек.