В Нижневартовске вахтовик отдал аферистам все свои деньги Фото: Татьяна Коркина

Банковские мошенники "развели" вахтовика почти на 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД России по Нижневартовску.

В отдел полиции № 3 города Нижневартовска обратился 33-летний житель республики Башкортостан и рассказал, что во время рабочей вахты в один из дней ему позвонили с официального номера банка Москвы и представились сотрудником банка. Мужчине сообщили, что все деньги, находящиеся у него на счету, пытаются снять аферисты. Звонивший уточнил, какая именно сумма есть на карте у мужчины – 700 тысяч рублей. Боясь потерять свои деньги, вахтовик согласился выполнить все указания «псевдоспециалиста» банка.

Чтобы сохранить свои деньги мужчине пришлось их снять и перевести на «безопасный счет». Он снял сначала 200 тысяч, а потом ещё 140 тысяч рублей и перевел всё на продиктованные номера. Оставшуюся сумму мужчина перевел через приложение банка.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Полиция разбирается.