Погода в Югре 10 февраля 2022: ветер и мороз до -36 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 10 февраля 2022: Переменная облачность, преимущественно без осадков, по северо-западным районам пройдет небольшой снег. Местами изморозь. Ветер юго-восточный, по восточной половине округа 3-8 м/с, по западной половине 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью по западной половине -18, -23 °С, местами до -13 °С, по восточной половине -24, -29 °С, при прояснениях -31, -36 °С, днем потеплеет до -13, -18 °С, местами по западной половине до -8 °С, а по восточной половине немного холоднее -19, -24 °С.

В Ханты-Мансийске: Переменная облачность, преимущественно без осадков, изморозь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -20, -22 °С, днем -15, -17 °С.

Подробный прогноз погоды смотрите в инфографике МЧС.