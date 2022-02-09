ВТБ увеличил продажи ипотеки в Югре в январе в 1,5 раза

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За январь заемщики ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе оформили свыше 250 жилищных кредитов на 955 млн рублей, что в 1,5 раза выше результата за январь-2021.

Каждая пятая сделка в январе приходится на льготные госпрограммы - свыше 50 кредитов на 151 млн рублей. В том числе 82 млн рублей банк выдал в рамках «семейной ипотеки». Эта программа позволяет получить наиболее выгодную ставку на объекты в новостройках. Еще порядка 70 млн рублей клиенты получили в рамках стандартной ипотеки с господдержкой, сумма сделки по которой сейчас ограничена 3 млн рублей.

В январе, по оценкам ВТБ, продажи ипотеки в целом на российском рынке выросли на четверть и превысили 327 млрд рублей. ВТБ выдал свыше 18,6 тысяч кредитов более, чем на 77 млрд рублей, показав прирост порядка 70%.

- Активность на рынке недвижимости Югры необычно высока для января. Мы связываем это с тем, что многие клиенты получили одобрение по заявкам еще в конце 2021 года и теперь интенсивно оформляют сделки, пользуясь зафиксированными выгодными условиями. Спрос подогревают ожидания дальнейшего роста ставок на рынке. Значимым фактором остаются и госпрограммы, поскольку по-прежнему позволяют приобрести жилье в новостройке с максимальной экономией. В целом средняя сумма ипотеки в ХМАО сейчас насчитывает 3,7 млн рублей, - комментирует управляющий ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе Владимир Шевелев.

По оценке экспертов банка, ситуация на рынке может измениться уже в феврале, если регулятор вновь повысит ключевую ставку, что может вызвать новый рост ставок по ипотеке. Поэтому при необходимости покупки жилья целесообразно воспользоваться текущими предложениями от банков.

ВТБ ранее внедрил услугу предодобренной ипотеки, которая позволяет клиенту банка зафиксировать ставку на три месяца и застраховать ее от изменения рыночной конъюнктуры. Предложения формируются банком индивидуально в зависимости от платежеспособности заемщика, их уже получили более 360 тыс. клиентов банка по всей России.