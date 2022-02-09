За прошедшую неделю нефтеюганские врачи выезжали на дом к пациентами более 7 тысяч раз Фото: Ольга Крыльцова

Нефтеюганские медики приняли 7 104 заявки на вызов врача на дом с 31 января по 6 февраля. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, речь идет о пациентах с признаками ОРВИ и коронавируса.

- Для сравнения в «доковидные времена», например, в 2018-2019 годах, в пики сезонного повышения заболеваемости, в месяц регистрировалось порядка 4 тысяч вызовов. Безусловно, для всего амбулаторного звена это колоссальная нагрузка. На сегодняшний день с подтвержденным коронавирусом амбулаторное лечение проходят 4 209 горожан, - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, за указанный период сотрудники иммунологической лаборатории провели 7 146 ПЦР-исследований на коронавирус. А в рентгеновском отделении выполнили 531 КТ-исследование органов грудной.

Также за семь дней в ковидный госпиталь больницы поступили 160 пациентов, выписано 112 человек. На утро 9 февраля лечение в медучреждении проходят 184 человека, из которых 17 - в отделении реанимации, а 14 - на ИВЛ.