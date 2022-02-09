В Сургуте полицейские изъяли более 35 тысяч пачек контрафактных сигарет Фото: Ольга Крыльцова

Сургутская полиция изъяла крупную партию немаркированной табачной продукции. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, сообщение о контрабанде поступило от сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

- В общей сложности оперативники изъяли почти 35 тысяч пачек различных наименований. Кроме того, при проведении обыска в одном из торговых павильонов по улице Индустриальная было обнаружено еще 1 500 пачек, - добавили в ведомстве.

Причастными к этому оказались двое мужчин 1980 и 1998 годов рождения. По версии следствия, они приобрели товар у неустановленных лиц, а затем хранили его для дальнейшей реализации. На эти цели злоумышленники потратили более миллиона рублей.

Сейчас на нерадивых бизнесменов заведено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.