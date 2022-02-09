Коронавирус в Югре, последние новости на 9 февраля 2022 года: умерло еще 3 человека

Число умерших от коронавируса в Югре 9 февраля 2022 года увеличилось на 3. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Югре 9 февраля 2022 года увеличилось на 3. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 205 человек.

За последние сутки в России выявлено 183 103 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 20 178 человек, на 0,03% меньше по сравнению с 8 февраля. Зафиксировано 669 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 97 163 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 330 769 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 337 390 летальных исходов, выздоровели 10 803 305 человек.