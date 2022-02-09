Гостей Югры изучили с помощью BigData.

МТС и администрация Ханты-Мансийска проанализировали туристический поток в городах ХМАО

По результатам проведенного исследования, необходимого для планирования развития туристической привлекательности региона, выяснилось, какие населенные пункты и места предпочитают посещать гости ХМАО.

Главными точками притяжения путешественников стали Ханты-Мансийск и Сургут. Чаще всего они приезжали из Свердловской, Тюменской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. Интересно и то, что столицу ХМАО чаще всего посещали мужчины из Тюмени, а Сургут – женщины из Екатеринбурга. Наплыв иногородних зафиксирован в январе и мае.

По данным аналитиков компании в Ханты-Мансийск и Сургут приезжали работать и отдыхать люди среднего возраста – преимущественно от 35 до 45 лет. Большинство из них придерживаются здорового образа жизни.

Две трети из них имеют постоянный заработок, столько же приезжающих не являются родителями. Более 20% туристов приезжали в столицу Югры и Сургут всего на 1-2 дня, для многих города являлись транзитными при поездках в близлежащие районы и вахтовые поселки ХМАО.

– С помощью BigData мы посмотрели, что именно туристов привлекало в столице Югры в январские праздники, чтобы проверить свои предположения по наиболее популярным местам притяжения в городе, понять ожидания людей. Площадкой для проведения самых креативных проектов стал Археопарк, где в этом году мы собрали аншлаг, – сообщила директор Управления по развитию туризма и внешних связей Ханты-Мансийска Анна Линкер.

Анализ больших данных также позволил целенаправленно развивать бренд «Ханты-Мансийск – новогодняя столица Сибири», учитывая географию участников и их возрастные особенности. Всего в этом году в зимние каникулы к город приезжало более 18 тысяч иногородних гостей.

Директор департамента по работе с бизнес-рынком МТС в ХМАО-Югре Артем Ладьянов подчеркнул, что теперь, понимая, когда и в каком количестве приезжают туристы, можно грамотно, в соответствии с реальными, а не предполагаемыми потребностями, спланировать инфраструктуру вблизи университетов, а в микрорайонах плотной застройки – построить магазины и гостиницы там, где это действительно необходимо.