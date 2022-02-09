Югру посетит замминистра юстиции РФ Всеволод Вуколов сегодня, 9 февраля. Программа рабочего визита включает в себя ряд мероприятий в Ханты-Мансийске и Сургуте.

В первой половине дня заместитель главы федерального ведомства проведет рабочую встречу с губернатором автономного округа Натальей Комаровой по вопросам совместной работы ведомства и региона.

– Затем под председательством Всеволода Вуколова в режиме видеоконференции состоится совещание с представителями бизнес-сообщества Югры. Его участниками станут представители органов власти, общественных организаций, предпринимательского сообщества, уполномоченные по правам человека, защите прав предпринимателей в автономном округе, – сообщили в правительстве округа.

Планируется, что они обсудят развитие сети исправительных центров в регионе, включая вопросы использования труда проживающих в центрах для нужд бизнеса.