В Нижневартовске осудят водители, из-за которого пострадал в ДТП пенсионер

Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется нарушении Правил дорожного движения – из-за него сильно пострадал человек.

Водитель на «Ниссане Патфайндер» при проезде проезжей части по улице Маршала Жукова выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Ауди».

– В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру-пенсионеру указанного легкового автомобиля причинен тяжкий вред здоровью, – сообщили в прокуратуре по ХМАО.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.