Югорчанка сняла видео с голой соседкой, которая забыла закрыть дверь. Фото - СК по ХМАО.

Следователи Югры возбудили уголовное дело в отношении 23-летней жительницы Советского района. Она подозревается нарушении неприкосновенности частной жизни.

1 января 2022 года подозреваемая в общем коридоре многоквартирного дома в одном из поселков Советского района, записала на видео свою обнаженную соседку. У той была приоткрыта дверь в квартиру.

– Из мести за ранее возникавшие бытовые ссоры, используя мессенджер в мобильном телефоне, она разослала видеозапись своим, в том числе общим с потерпевшей, знакомым, – рассказали в СК по ХМАО.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается.

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