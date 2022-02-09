Югорчанам с признаками ОРВИ дистанционно откроют больничный лист. Фото: Ольга Крыльцова

Югорчанам с признаками ОРВИ дистанционно откроют больничный лист. Это можно сделать уже с сегодняшнего дня, 9 февраля.

– Лист нетрудоспособности открывается на неделю с момента обращения в поликлинику, даже по телефону, если медики понимают, что состояние пациента удовлетворительное и врач может прийти на день-два позже, – отметил директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

На заседании оперштаба главный санитарный врач Югры Майя Соловьева предложила регулировать введение и отмену дистанта в школах и вузах.

– Предлагаем для принятия решений о продлении дистанционного обучения для разобщения школьников в муниципальных образованиях проводить ежедневный мониторинг посещаемости и по результатам уже принимать решения о частичном приостановлении работы детских образовательных учреждений либо по закрытию классов, групп, объектов, – заявила она.