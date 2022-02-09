Погода в Югре 9 февраля 2022: мороз до -36 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 9 февраля 2022: Переменная облачность, преимущественно без осадков, по северо-западным районам небольшой снег. Местами изморозь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью по западной половине -16, -21 °С, при прояснениях -24, -29 °С, по восточной половине -22, -27 °С, при прояснениях -31, -36 °С, днем -11, -16 °С, местами по восточной половине -19, -24 °С.

В Ханты-Мансийске: Переменная облачность, без осадков, изморозь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -18, -20 °С, днем -13, -15 °С.

Подробный прогноз погоды смотрите в инфографике МЧС.

Погода в Югре 9 февраля 2022. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

На этот день существовали метеорологические приметы. Говорили, что если облака идут против ветра - это к снегу; стекла потеют - к теплу. После метелей рассматривали сугробы: если верхушки закруглены - это обещало хороший урожай.