В Югре зарегистрировано 82 случая заражения омикроном Фото: Юлия Кучеренко

За последнюю неделю в Югре зафиксировано 24 383 случая заболевания COVID-19, случаи выросли на 1,6 % по сравнению с предыдущей неделей. Снизилось число заболевших детей, но при этом серьезно возросла доля заболевших среди людей старше 65 лет. Кроме того, в Югре зарегистрировано 82 случая заражения омикрон-штаммом.

За все время в регион поступил 1 292 449 комплектов вакцины от коронавируса. Первым компонентом вакцины уже привиты 866 тысяч человек, из них завершили вакцинацию 829 тысяч. Показатель коллективного иммунитета в Югре составляет 58 %.

С 6 февраля в ХМАО отменена обязательная самоизоляция граждан, контактировавших с больными коронавирусом, при отсутствии симптомов заболевания COVID-19 и ОРВИ. Заболевших коронавирусом теперь будут выписывать с больничного без проведения контрольного теста, если они будут находиться на лечении больше 7 дней. Если время лечения пациента составляет меньше 7 дней, то выписка проводится после получения отрицательного результата лабораторного обследования на COVID-19, проведенного не раньше чем через 3 дня после положительного.

С 9 февраля пациентам с признаками ОРВИ и коронавируса смогут открыть больничный дистанционно после их обращения по телефону в больницу. При этом врач обязательно осмотрит пациента в течение первых двух дней заболевания.

Правительство Югры приняли решение предоставить в 2022 году выплаты студентам-медикам за участие в профилактике и снижению рисков распространения коронавируса. Принятые ранее в округе меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19, продолжают действовать. Но с 4 февраля некоторые из них получили дальнейшее правовое регулирование. Например, дополнены правилами проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, включая спортивные.

С 9 февраля некоторые образовательные организации региона перешли на очный формат обучения. Департамент образования Югры организовал ежедневный мониторинг заболеваемости школьников гриппом, ОРВИ и коронавируса. Школьники смогут продолжить дистанционное обучение после заявления родителей, а также по решению управляющего совета и руководства образовательной организации, принятому по факту массовых обращений родителей.