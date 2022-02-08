Югорские следователи задержали жителя Сургутского района, который убил человека в 2006 году Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре продолжается расследование уголовного дела убийства, которое произошло в 2006 году.

По информации следственных органов, в мае 2006 года между жителями Лянтора произошел конфликт на почве денежного долга. Мужчины находились в автомобиле, припаркованном у дома 31 в 1 микрорайоне. Во время ссоры обвиняемый ударил ножом в шею оппоненту и он умер в больнице через короткое время. После убийства злоумышленник уехал из Лянтора и на попутном транспорте добрался до Приморского края. Его объявили в федеральный розыск.

- Проведенные по факту убийства в 2006 году следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в том числе дополнительные ориентировки с описанием примет обвиняемого, современные средства связи, предоставляющие возможность оперативной передачи информации, позволили установить место нахождения злоумышленника - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Обвиняемого задержали 4 февраля 2022 года в одном из отдаленных поселков Приморского края и доставили в Югру. Сейчас он находится под стражей.