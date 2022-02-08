В Няганском аэропорту возобновили рейс до Москвы Фото: Юлия Кучеренко

В Няганском аэропорту возобновили рейс до Москвы. Об этом сообщил на своей странице глава города Иван Ямашев.

- Полёты будут организованы на отпускной период с 31 мая по 27 сентября 2022 года - у няганцев будет возможность добраться до Москвы прямым авиарейсом, - отметил глава Нягани.

Перелеты по направлению Москва (Домодедово) – Нягань – Москва (Домодедово) будут проводить один раз в неделю - по вторникам. Билеты можно приобрести уже сейчас в городских авиакассах. Прилёт из Москвы в 15.40 ч., вылет из Нягани в 16.40 ч. по местному времени.