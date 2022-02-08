Школьники Нефтеюганского района вернулись сегодня за парты Фото: Администрация Нефтеюганского района

Большая часть школьников Нефтеюганского района вернулась сегодня за парты. Вопрос дистанционного обучения школьников обсудили на окружном оперативном штабе.

Вопрос о том, будет ли продлен режим дистанционного обучения во второй Пойковской школе появился на официальной странице Администрации Нефтеюганского района. Обращение зафиксировала программа "Инцидент менеджмент".

Все школьники Пойковского вернулись к обучению в традиционном очном формате. А дистанционно продолжают учиться ученики четырех школ: Сингапая, Лемпино, Каркатеевы и Сентябрьского. Как подчеркнула на оперштабе губернатор Югры, сейчас важно принимать решения не только основываясь на количестве заболевших, но и опираясь на мнение родительского сообщества.