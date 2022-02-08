От коронавируса в Сургуте привито 555 подростков Фото: Администрация Сургута

На сегодняшний день против коронавируса в Сургуте вакцинировались 555 юных сургутян. Поставить прививку можно только в поликлиниках города и на основании письменного заявления родителей.

Дети, которые получили компонент вакцины, находятся под наблюдением в формате телефонного опроса. Двухкомпонентный «Спутник М» доступен для детей от 12 до 17 лет и по своей активности является пятой частью «Спутника V».

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре продолжается вакцинация подростков от COVID-19. Первая партия распределена по медицинским организациям Сургута и Ханты-Мансийска.