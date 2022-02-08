В Ханты-Мансийске откроется фотовыставка о людях с синдромом Дауна «Солнце внутри» Фото: Городской информационный центр

В Государственном художественном музее Ханты-Мансийска с 10 февраля по 8 марта пройдет фотовыставка «Солнце внутри», посвященная особому восприятию мира людьми с синдромом Дауна.

Профессиональный фотограф и художник, победитель регионального конкурса «Открой Югру» Инна Жданова выступает автором фотовыставки. В своих работах художник передает эмоциональность и открытость «солнечных людей», раскрывая индивидуальные особенности каждого героя через метафорические образы. В фотографиях приоритетными являются жёлтые и синие цвета, которые являются официальными символами синдрома Дауна и олицетворяют небо и солнце.

- «Солнечные дети» приходят в этот мир, чтобы нести добро. Природная аномалия с лишней хромосомой сделала таких детей схожими внешне, но у каждого свой внутренний мир. Скрывать эмоции у них не получается. Они часто смеются, улыбаются. Дети с синдромом Дауна в большинстве своём одарены эмоционально. Они, словно маленькие лучики добра, заряжают своей солнечной улыбкой - рассказала Инна Жданова.