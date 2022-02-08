Дети в Кондинском районе не смогут посещать спортивные секции до 11 февраля Фото: Татьяна Коркина

В Кондинском районе продлили срок ограничительного режима работы учреждений по предоставлению услуг для детей. Дети не смогут посещать занятия до 11 февраля.

Напомним, из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавируса учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства переведены на дистанционный формат работы. Кроме того, приостановлен очный режим работы по предоставлению услуг для детей в учреждениях спорта, социального обслуживания, молодежной политики, допобразования и других детских организациях. Продлить ограничения решено на заседании муниципального оперативного штаба под руководством главы района Андрея Мухина.

- В целях недопущения распространения коронавируса напоминаем о необходимости соблюдения профилактических мер, в том числе обязательном использовании масок во всех общественных местах - сообщили в Администрация Кондинского района.