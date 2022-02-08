Житель Нефтеюганска украл "семерку" и продал ее на авто разбор Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 45 преступлений.

Так, в дежурную часть Нижневартовска обратился 20-летний молодой человек с заявлением о том, что ночью, у подъезда дома по улице Героев Самотлора к нему обратился 23-летний парень и попросил телефон для того, чтобы позвонить. В итоге он украл телефон, стоимостью 54 тысячи рублей. Мужчина не сразу обратился в полицию, так как думал, что похититель вернет телефон сам, но он сдал его в комиссионный магазин. Подозреваемый задержан, он уже был судим ранее.

В Нефтеюганске мужчина угнал авто «семерку», принадлежащую пенсионеру. Похищенный автомобиль нарушитель продал на авто разбор за 13 тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ранее он был неоднократно судим.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.