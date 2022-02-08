Коронавирус в Югре, последние новости на 8 февраля 2022 года: умерли 2 человека Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 2 человека. Всего за период пандемии в округе скончались 2 202 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 3 508 случаев COVID-19. В тяжелом состоянии находится 111 пациентов, 62 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом госпитализировано за день 169 человек.

За последние сутки в России зафиксировано 165 643 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 20 185 человек, на 86,2% больше по сравнению с 7 февраля. Зафиксировано 698 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 81 188 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 147 666 случаев, зафиксирован 336 721 летальный исход, выздоровели 10 706 142 человека.