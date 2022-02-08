В Нижневартовске осудили мужчину, который купил поддельный диплом

Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 51-летнего уроженца Краснодарского края. Он признан виновным в использовании заведомо подложного документа.

Суд установил, что подсудимый с целью трудоустройства в организацию в Нижневартовске приобрел поддельный диплом о высшем образовании. В дальнейшем он предъявил поддельный диплом работодателю по месту основной работы.

– Таким образом, подложный документ послужил основанием для его трудоустройства, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Вину в совершении указанного преступления подсудимый признал в полном объеме. Суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.