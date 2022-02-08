В Нижневартовске стартовала массовая лыжная гонка «Лыжня России-2022» Фото: Департамент физической культуры и спорта Югры

В Нижневартовске стартовала открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2022». Соревнования проходят в два этапа: онлайн-забег, 12 марта - спортивный забег на лыжной трассе на СОК «Радуга».

Для участия в первом этапе необходимо установить приложение «Strava» и использовать во время прохождения дистанции в режиме «Гонка». Ссылку на результат, а также фото или видео длительностью до одной минуты необходимо будет отправить организаторам по электронной почте: dss-regsport@mail.ru.

Участниками могут стать жители Нижневартовска в возрасте до 59 лет. Все спортсмены получат сувениры с символикой «Лыжня России-2022».