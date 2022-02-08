Сургутские полицейские задержали мошенника, продававшего несуществующих щенков Фото: Татьяна Коркина

Сургутские полицейские задержали мошенника - 25-летнего подозреваемого, его нашли в Алтайском крае и доставили его в Сургут.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Сургуту, мужчина пытался заработать, размещая через интернет объявления в разных регионах страны о продаже породистых щенков породы «Бигль». Но на самом деле злоумышленник заводчиком собак не является и щенков для продажи у него не было.

Всего в Югре он обманул около 7 человек на 125 тысяч рублей, причем схема была стандартной для всех. Так, например, в 2020 году жертвой мошенника стал сургутянин, который нашел объявление о продаже желаемого питомца стоимостью 25 тысяч рублей и созвонился с «продавцом», чтобы обсудить все детали покупки. Во время переписки злоумышленник прислал сургутянину фотографии щенков и потерпевший перевёл деньги ему на счёт. Аналогичная ситуация получилась и с 35-летней жительницей города, которая "подарила" ему 15 тысяч рублей. Потерпевшая щенка не получила и мужчина перестал выходить на связь.

Сейчас против мошенника возбужден ряд уголовных дел, обманутыми оказались не только жители ХМАО, но и других субъектов РФ. Мужчина находится в ИВС на территории Сургута.