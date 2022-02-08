Погода в Югре 8 февраля 2022: осадков не ожидается Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 8 февраля 2022: Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер юго-восточный 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью по западной половине округа -16, -21 °С, при прояснениях -23, -28 °С, по восточной половине -22, -27 °С, при прояснениях -31, -36 °С, днем потеплеет до -13, -18 °С, на востоке округа -20, -25 °С.

В Ханты-Мансийске: Переменная облачность, преимущественно без осадков, изморозь. Ветер юго-восточный 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -17, -19 °С, днем воздух прогреется до -13, -15 °С.

Подробный прогноз погоды смотрите в инфографике МЧС.

Погода в Югре 8 февраля 2022. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

Этот день называли «гороховым». По гороху гадали о погоде: если сухие горошины катались по блюду со звоном, это предвещало трескучие морозы, а если бесшумно - тихие снегопады. Люди, рожденные в этот день, варили и ели гороховую кашу, чтобы горох дал им сил на весь будущий год. А еще считалось: какая погода в этот день, такая и весна будет.