В Когалыме служебная собака по кличке Джетта обнаружила наркотики Фото: Ольга Крыльцова

В Когалыме служебная собака по кличке Джетта обнаружила наркотики. Все началось с того, что патрульный экипаж ДПС, находящийся на ул. Южной, заметил двух мужчин, выходящих из леса.

- Увидев полицейских, один из них выбросил из кармана сверток. Остановив молодых людей для проверки документов, сотрудники вызвали кинолога со служебной собакой Джеттой, которая и обнаружила в снегу обмотанный скотчем сверток с наркотиком массой 1,69 граммов, - сообщили в ОМВД России по г. Когалыму.

Выбросил запрещенное вещество ранее судимый житель Новосибирской области 1994 года рождения, который работал в Когалыме вахтовым методом.

В итоге молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что приобрел наркотик для личного употребления через Интернет, однако это не помогло ему уйти от ответственности. Сейчас парень обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).Ему грозит до десяти лет лишения свободы.