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Общество7 февраля 2022 11:28

Сургутские школьники вернутся к очному обучения с 9 февраля

В городе снизилась заболеваемость среди детей
Марина Прохорова
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Фото: администрация Сургута

Фото: администрация Сургута

Сургутские школьники возвращаются к очному формату обучения с 9 февраля. По информации регионального Роспотребнадзора, в городе зафиксировано снижение заболеваемости среди детей, что и повлияло на принятие решения.

- Количество групп, закрытых на карантин, сократилось по сравнению с прошлой неделей. В связи с чем на заседании городского оперштаба принято решение перевести детей на формат очного обучения, - сообщили в администрации Сургута.

Родителям, которые хотят продолжить обучение ребенка в заочном формате, достаточно подать соответствующее заявление.

Напоминаем, что в Югре введены дополнительные ограничения из-за высокой заболеваемости коронавирусом, речь идет о различных массовых мероприятиях.

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