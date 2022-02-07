Коронавирус в Югре, последние новости на 7 февраля 2022 года: скончались 4 человека

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от инфекции умерли еще четыре человека. Всего за период пандемии в округе скончался 2 200 человек с подтвержденным COVID-19. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения, за день выявлено 3 926 инфицированных. Больше всего случаев выявлено в Сургуте - 1 186, далее идет Нижневартовск - 739 и Ханты-Мансийск - 277.

В России выявлена 171 905 человек с COVID-19, госпитализировано - 10 843. Всего в стране зарегистрировано 12 982 023 случая Излечились от коронавируса 55 683 человека, скончались - 609.