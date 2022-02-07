Коронавирус в Югре, последние новости на 7 февраля 2022 года: заразились 3 926 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

В Югре за сутки зарегистрировано 3 926 заражений COVID-19 в 22 муниципалитетах. За весь период пандемии в регионе подтверждено 143 346 случаев коронавируса, из них активных - 44 553. Выздоровели с начала пандемии 96 593 человека, скончались - 2 200, из них 4 - за последние сутки.

Больше всего случаев выявлено в Сургуте - 1 186, далее идет Нижневартовск - 739 и Ханты-Мансийск - 277. Картина заболеваемости по другим населенным пунктам выглядит следующим образом:

Фото: оперштаб Югры

В России выявлена 171 905 человек с COVID-19, госпитализировано - 10 843. Всего в стране зарегистрировано 12 982 023 случая Излечились от коронавируса 55 683 человека, скончались - 609.