Житель Ханты-Мансийска погиб во время пожара в частном доме

Фото: СУ СКР по ХМАО-Югре

Житель Ханты-Мансийска 1964 года рождения погиб в пожаре, который произошел в частном доме 7 февраля. Как рассказали в региональном МЧС, сообщение о возгорании поступило в 05:02 утра, первые подразделения прибыли на место уже через шесть минут, к тому времени кровля здания уже была охвачена огнем.

- До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались десять человек. В 07:16 пожар был локализован. В тушении задействованы 25 человек и 7 единиц специальной техники, - уточнили в профильном ведомстве.

Тем временем следователи уже организовали проверку по факту случившегося. Сейчас в ведомстве устанавливают все обстоятельства трагедии, в том числе причины возгорания, одной из которых может быть неосторожное обращение с огнем.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в региональном следкоме.