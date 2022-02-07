Глава региональной налоговой службы назначена заместителем губернатора Югры

Фото: Правительство Югры

Ольга Литова, ранее занимавшая должность главы югорской федеральной налоговой службы, назначена заместителем главы региона. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Наталья Комарова.

В составе окружного правительства Ольга Литова будет курировать работу региональных служб государственной охраны объектов культурного наследия, жилищного и строительного надзора, по контролю и надзору в сферах здравоохранения, образования, охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений, ветеринарной службы Югры.

На посту заместителя губернатора Ольга Литова сменит Галину Максимову, назначенную с 7 февраля на должность советника губернатора Югры.