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Политика7 февраля 2022 7:52

Глава региональной налоговой службы назначена заместителем губернатора Югры

К своим новым обязанностям Ольга Литова приступит 7 февраля
Марина Прохорова
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Фото: Правительство Югры

Фото: Правительство Югры

Ольга Литова, ранее занимавшая должность главы югорской федеральной налоговой службы, назначена заместителем главы региона. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Наталья Комарова.

В составе окружного правительства Ольга Литова будет курировать работу региональных служб государственной охраны объектов культурного наследия, жилищного и строительного надзора, по контролю и надзору в сферах здравоохранения, образования, охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений, ветеринарной службы Югры.

На посту заместителя губернатора Ольга Литова сменит Галину Максимову, назначенную с 7 февраля на должность советника губернатора Югры.

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