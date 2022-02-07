В нижневартовских поликлиниках появилось новое оборудование для лечения миндалин

Фото: департамент здравоохранения Югры

В нижневартовских поликлиниках появилось новое оборудование для лечения лор-заболеваний - аппарат «Тонзиллор». Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, он предназначен для санации миндалин у пациентов с хроническим тонзиллитом. Его использование позволяет купировать обострение заболевания, уменьшить количество рецидивов, устранить симптомы тонзиллогенной интоксикации и шейного лимфаденита.

Сама процедура проходит следующим образом: перед воздействием аппарата врач обезболивает миндалины лидокаином, а затем на них закрепляются пластиковые насадки. За счет созданного вакуума они плотно держатся, высасывая гнойное содержимое. Второй этап лечения «Тонзиллором» заключается в обработке миндалин антисептиком, после чего внутрь вводится противовоспалительное средство.

Результаты лечения заметны уже после первой процедуры, но для достижения максимального эффекта требуется пройти курс. Обычно необходимо до десяти сеансов воздействия «Тонзиллором». При этом одна процедура занимает около десяти минут.