В Сургуте мужчина ранил ножом двух сотрудников учреждения по оформлению документов Фото: Ольга Крыльцова

В Сургуте задержали 34-летнего мужчины, который набросился с ножом на сотрудников одного из городских учреждений. Информацию об этом сообщили в городском УМВД.

- Установлено, что фигурант обратился в одно из учреждений города, которое оказывает услуги по оформлению документов. На месте у него возник конфликт с сотрудниками офиса, в ходе которого он причинил двум гражданам ножевые ранения и скрылся с места происшествия, уточнили в ведомстве.

Оперативники задержали подозреваемого на территории Тюменской области, куда он сбежал после содеянного.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит серьезное наказание.