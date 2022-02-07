Фото: администрация Мегиона

В Мегионе разыскивают инвесторов для строительства нового спорткомплекса. Как сообщили в городской администрации, предполагаемый объем вложений - не менее 600 миллионов рублей.

- Под спорткомплекс предусмотрена территория в границах улиц Новой, Строителей, проспекта Победы и реки Сайма. Общая площадь объекта - не менее 2,5 тыс. кв. метров и не более 3,0 тыс. кв. метров. В нем предусмотрены каток с искусственным льдом 20х40 метров, бассейн с 4 дорожки на 250 кв. метров, зал единоборств - 18х24 метра и зал хореографии - 15х15 метров, - уточнили в мэрии.

Кстати, территория для реализации проекта предоставляется инвестору в аренду без проведения торгов, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Обращаться необходимо в отдел развития инвестиционной деятельности и проектного управления администрации города. Телефон: (34643) 9-63-50 (доб.2161). Адрес электронной почты: KalitaAV@admmegion.ru.