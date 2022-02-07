Колл-центр Покачевской больницы ежедневно принимает более ста звонков по вопросам коронавируса

Фото: администрация Покачей

Ежедневно колл-центр Покачевской городской больницы принимает более ста звонков от жителей. Еще свыше десяти запросов в сутки поступает через единый номер по COVID-19 в Югре «122», сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В колл-центре можно получить ответы на вопросы о коронавирусе, об оформления листа нетрудоспособности в дистанционной форме и прочее. «Горячие линии» работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00, - добавили в мэрии.

Напоминаем, что получить консультации можно по следующим номерам:

- 89044655661 - взрослая поликлиника

- 89044656125 - детская поликлиника

- 89223532033 - участковая служба

По телефону «122» вызов примет голосовой помощник «Вика». После ответов на все ее вопросы со звонящим свяжется врач.