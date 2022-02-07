Житель Югорска в очередной раз сел пьяным за руль Фото: Ольга Крыльцова

В Югорске возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, в очередной раз севшего пьяным за руль. Как сообщили в региональном УМВД, мужчину задержали 3 февраля в 22:40 вечера.

- Опьянение гражданина доказала процедура медосвидетельствования. Также выяснилось, что ранее, 23 ноября 2020 года, он был привлечен к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Суд обязал его выплатить штраф в 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на 1 год и 6 месяцев, - уточнили в ведомстве.

Сейчас югорчанин обвиняется по ст. 264.1 УК РФ. За это ему грозит уже более серьезное наказание, вплоть до лишения свободы.