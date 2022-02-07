Погода в Югре на 7 февраля: переменная облачность

Погода в Югре на 7 февраля Фото: Вера Зенина

В понедельник, 7 февраля, в Югре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в восточных районах пройдет небольшой снег, местами изморозь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -15...-20 градусов, при прояснениях -25...-30, по юго-западу до -10. Днем -10...-15 градусов, местами до -20.

Ханты-Мансийск: переменная облачность, утром - снег. Днем -10, ночью -14. Ветер 5-8 м/с.

Сургут: ясно. Днем -16, ночью -19. Ветер 6-8 м/с.

Нижневартовск: ясно. Днем -16, ночью -20. Ветер 4-7 м/с.

Нефтеюганск: переменная облачность. Днем -14, ночью -19. Ветер 7-9 м/с.

Когалым: переменная облачность. Днем -19, ночью -21. Ветер 4-7 м/с.