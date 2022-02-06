В Сургутском районе расселили шесть аварийных многоквартирных домов

Фото с сайта администрации Сургутского района

В деревне Русскинской Сургутского района жильцы шести аварийных деревянных многоэтажек получили ключи от новых квартир. Как сообщили в администрации района, счастливчики справят новоселье по адресу улица Геологов, 15А. Новое жилье получили 70 человек.

Кстати, в 2022 году построят около миллиона квадратных метров жилья, сообщает окружной департамент строительства ХМАО-Югры.

Напомним, с 1 февраля вступил в силу закон об указании аварийности жилья в ЕГРН. Согласно документу, сведения о многоквартирных домах и жилых помещениях, уже признанных аварийными или непригодными для проживания, должны быть направлены в Росреестр органами государственной или местной власти до 1 июля 2022 года.

Теперь при покупке квартиры можно запросить выписку из этого реестра и узнать, не является ли дом аварийным и не собираются ли его снести.