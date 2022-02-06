В Сургуте из торгового центра из-за пожара эвакуировано более 500 человек

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Загоревшийся электрощиток стал причиной эвакуации 534 человек, находившихся в торгово-развлекательном центре «Сити Молл» 6 февраля.

По данным МЧС ХМАО-Югры, в 10:05 поступил сигнал о срабатывании пожарной сигнализации в торгово-развлекательном центре. Посетителей и сотрудников оперативно вывели из здания. Пострадавших нет.

На место ЧП приехали 23 сотрудника МЧС и 6 единиц спецтехники МЧС. Причину возгорания выясняют дознаватели.

В настоящее время торговый центр работает в обычном режиме. Еще один пожар произошел сегодня утром в пгт Андра Октябрьского района.

- В 08:47 поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Возгорание было ликвидировано в 09:11. В ликвидации пожара были задействованы 11 человек личного состава и 3 единицы техники, - добавили в ведомстве.