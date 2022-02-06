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Происшествия6 февраля 2022 8:06

В Югорске на пьяного водителя завели дело

Он не впервые садится за руль нетрезвым
Алена Кульмухаметова
КомментироватьОставить комментарий(0)
pixabay.com

pixabay.com

Инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя на «DAEWO NEXIA» поздним вечером. Позже выяснилось, что мужчина уже был судим за такое же правонарушение.

Как сообщили в УМВД по Тюменской области, медосвидетельствование подтвердило, что мужчина за рулем был пьян. При этом, в конце ноября 2020 года, он привлечен к административной ответственности и наказанию в виде лишения водительского удостоверения сроком на 1 год 6 месяцев и штрафу в размере 30 000 рублей.

Учитывая прошлые «заслуги», в отношении 40-летнего жителя Югорска возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф с лишением права занимать определенные должности, обязательные либо принудительные работ, либо лишение свободы.

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