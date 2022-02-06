В Югорске на пьяного водителя завели дело

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Инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя на «DAEWO NEXIA» поздним вечером. Позже выяснилось, что мужчина уже был судим за такое же правонарушение.

Как сообщили в УМВД по Тюменской области, медосвидетельствование подтвердило, что мужчина за рулем был пьян. При этом, в конце ноября 2020 года, он привлечен к административной ответственности и наказанию в виде лишения водительского удостоверения сроком на 1 год 6 месяцев и штрафу в размере 30 000 рублей.

Учитывая прошлые «заслуги», в отношении 40-летнего жителя Югорска возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф с лишением права занимать определенные должности, обязательные либо принудительные работ, либо лишение свободы.