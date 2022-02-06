В Югре за сутки коронавирус подтвержден у 4000 человек

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На утро 6 февраля в Югре зарегистрировано 4039 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб округа.

Данные по муниципалитетам таковы: больше всего заболевших в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске (1220, 518 и 420 соответственно). В Когалыме -120, Лангепасе - 36, Мегионе – 143, в Нефтеюганске - 177, Нягань – 130, Покачи – 63, Пыть-Ях — 155, Радужный — 71, Урай – 104, Югорск – 99.

По районам цифры таковы: Белоярский – 19, Березовский — 45, Кондинский – 83, Нефтеюганский – 165, Нижневартовский – 79, Октябрьский — 79, Советский – 72, Сургутский — 188, Ханты-Мансийский – 53.

С поражением легких - 91 пациент. У большинства заболевших симптомы ОРВИ – 3931.

Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 135 376.