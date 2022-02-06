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Общество6 февраля 2022 3:59

Погода на 6 февраля в Югре: снегопад и пасмурно

Ветер слабый и умеренный
Алена Кульмухаметова
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Сегодня Ак синьин день

Сегодня Ак синьин день

Фото: Алена Кульмухаметова

В воскресенье, 6 февраля, в Югре ожидается прохладная погода. Средняя температура воздуха днем составит от -12С до -24С.

По данным МЧС ХМАО-Югры, в округе синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, в отдельных районах возможна изморозь. Ветер восточный, северо-восточный с порывами до 4-9 м/с.

Температура воздуха днем составит -7…-12С; по северной половине округа -13…-18С, по северным районам -19…-24С.

В некоторых районах Югры пройдет небольшой или умеренный снег.

Атмосферное давление выше нормы - 765 миллиметров ртутного столба.

Сегодня в народном календаре Аксиньин день.По погоде 6 февраля гадали о том, какая будет весна. Солнечный день обещал теплую, солнечную зиму. Высокие облака – к теплой погоде. Метель – предвестник поздней весны.

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