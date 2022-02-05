Югра
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье5 февраля 2022 9:45

Коронавирус в Югре, последние новости на 5 февраля 2022 года: скончались три человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 5 февраля 2022 года
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Последние новости о коронавирусе в Югре

Последние новости о коронавирусе в Югре

Фото: Вера Зенина

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от инфекции умерли еще три человека. Всего за период пандемии в округе скончался 2 191 человек с подтвержденным COVID-19. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения, за день выявлено 4 039 инфицированных. Больше всего случаев выявлено в Сургуте - 1 220, далее идет Нижневартовск - 518 и Ханты-Мансийск - 420.

В России выявлено 177 282 человека с COVID-19, госпитализировано - 18 032. Всего в стране зарегистрировано 12 630 047 случаев. Излечились от коронавируса 60 507 человек, скончались - 714.

0