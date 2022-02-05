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Здоровье5 февраля 2022 9:36

Коронавирус в Югре, последние новости на 5 февраля 2022 года: заразились 4 039 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 5 февраля 2022 года
Марина Прохорова
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Последние новости о коронавирусе в Югре

Последние новости о коронавирусе в Югре

Фото: Вера Зенина

В Югре за сутки зарегистрировано 4 039 заражений COVID-19 в 22 муниципалитетах. За весь период пандемии в регионе подтверждено 135 376 случаев коронавируса, из них активных - 37 121. Выздоровели с начала пандемии 96 064 человека, скончались - 2 191, из них 3 - за последние сутки.

Больше всего случаев выявлено в Сургуте - 1 220, далее идет Нижневартовск - 518 и Ханты-Мансийск - 420.Картина заболеваемости по другим населенным пунктам выглядит следующим образом:

Фото: оперштаб Югры

Фото: оперштаб Югры

В России выявлено 177 282 человека с COVID-19, госпитализировано - 18 032. Всего в стране зарегистрировано 12 630 047 случаев. Излечились от коронавируса 60 507 человек, скончались - 714.

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