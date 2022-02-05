Жительница Октябрьского района лишись полмиллиона рублей, поверив в схему про кредит Фото: Вера Зенина

В полицию Октябрьского района обратилась 64-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в региональном УМВД, югорчанку развели, используя распространенную схему про кредит.

- На протяжении недели потерпевшей поступали звонки от неких людей, одна из которых представилась сотрудницей службы безопасности банка. Далее она сообщила, что на имя югорчанки пытаются оформить кредит в размере 580 тысяч рублей. Обеспокоившись услышанным, женщина доверилась совету липовой сотрудницы и установила на телефон мобильное приложение для удаленного доступа к смартфону, а затем оформила в банка кредит на 487 тысяч рублей. Данную сумму она перевела на указанный мошенницей банковский счет, - уточнили в ведомстве.

В течении нескольких дней, пока мошенники звонили женщине с разных номеров, она хотела обратиться в полицию, но посоветовавшись с аферистами, передумала, поскольку один из преступников представился сотрудником следственного комитета Ханты-Мансийска.

Сейчас полицейские разыскивают преступников, обманувших югорчанку.